Résultat des législatives à Château-Larcher : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,42% contre 34,35% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 20% et 5,97% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 35,04% contre 64,96%.

11:02 - Comment la composition démographique de Château-Larcher façonne les résultats électoraux ?

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Château-Larcher montrent des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des législatives. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans le bourg, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 21,09% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (17,27%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 438 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,50%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,7%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Château-Larcher mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,46% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.