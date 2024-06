Résultat des législatives à Châteauroux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à Châteauroux ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Châteauroux, le binôme Nupes avait en effet glané 27,55% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 13,91% à Châteauroux. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 28% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Une progression notable du Rassemblement national à Châteauroux Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais des tendances se distinguent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 11 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 24% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Châteauroux dans la moyenne nationale concernant Bardella le 9 juin Un autre scrutin bien plus récent est venu bouleverser l'équilibre établi il y a deux ans. Il y a quelques semaines en effet, à Châteauroux, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a pris la première place, avec 33,07% des suffrages contre Valérie Hayer à 15,12% et Raphaël Glucksmann à 13,91%.

14:32 - Châteauroux avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle L'élection du chef de l'Etat est certainement la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 20,8% contre 28,77% pour Emmanuel Macron et 23,93% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 37,6% contre 62,4%.

12:32 - Quel résultat lors des législatives 2022 à Châteauroux ? Revenir sur le scrutin législatif le plus récent livre des indices précieux au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Châteauroux il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 16,85% au premier tour, contre 27,55% pour Éloïse Gonzalez (Nupes), Châteauroux étant partie intégrante de la 1ère circonscription de l'Indre. A l'issue du second round, c'est en revanche François Jolivet (La République en Marche) qui va glaner le plus de suffrages, avec 53,44% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Châteauroux : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A mi-chemin des élections législatives, Châteauroux foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 42 968 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 547 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la commune, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,26% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 3 162 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 10,61%, Châteauroux se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 249 €/an, la ville dévoile un taux de chômage de 17,23%, annonçant une situation économique fragile. Pour résumer, à Châteauroux, les problématiques locales se mêlent aux défis français.

09:32 - Analyse de l'abstention lors des législatives à Châteauroux L'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera sans nul doute l'étendue de l'abstention à Châteauroux (36000). Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,27% au premier tour et seulement 43,14% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Châteauroux ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 68,22% au sein de l'agglomération. Le taux de participation était de 67,68% au second tour, soit 19 940 personnes. Les études révèlent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les législatives ?