Résultat des législatives à Chépy : l'élection 2024 en direct

Dynamique électorale à Chépy : une analyse socio-démographique

La démographie et le profil socio-économique de Chépy contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Le taux de chômage à 17,77% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux mesures sur le travail. Avec une densité de population de 174 habitants par km² et 42,35% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (21,0%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 493 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,92%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,46%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Chépy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 43,87% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.