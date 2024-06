Résultat des législatives à Chevillon-sur-Huillard : l'élection 2024 en direct

En direct

14:52 - Quel score pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Chevillon-sur-Huillard ? Le score obtenu par le RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection 2024. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Chevillon-sur-Huillard. On retrouvait en effet Thomas Ménagé au sommet au premier tour, avec 34,27% dans la ville, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Loiret. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 72,06%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 27,94%.

11:02 - Élections législatives à Chevillon-sur-Huillard : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Chevillon-sur-Huillard, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des législatives. Avec 47,83% de population active et une densité de population de 71 habitants par km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 8,77% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (16,12%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 612 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,26%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,65%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Chevillon-sur-Huillard mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,11% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les législatives commencent à Chevillon-sur-Huillard : la participation en question À Chevillon-sur-Huillard (45700), l'abstention sera l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Les jeunes générations affichent la plupart du temps un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, 19,13% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,88% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,96% au premier tour. Au deuxième tour, 51,45% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Chevillon-sur-Huillard ? Quel député se substituera à Thomas Ménagé dans la 4ème circonscription du Loiret ?