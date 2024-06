Résultat des législatives à Cholet : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quels pourraient être les reports pour les voix de la Nupes à Cholet ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste une inconnue. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait cumulé 17,13% à Cholet il y a quelques jours. Un score qui devrait s'améliorer aux législatives, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 32% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 25,22% des voix dans la localité.

18:42 - La progression inédite de l'extrême droite à Cholet Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On ne peut donc pas exclure que le RN arrive pas loin des 20% ou plus à Cholet ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 23,43% pour le Rassemblement national à Cholet au début du mois Les résultats de ces législatives pourraient plutôt se rapprocher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 4083 votants de Cholet ont en effet préféré le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella glanait 23,43% des suffrages devant Valérie Hayer à 21,16% et Raphaël Glucksmann à 17,13%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Cholet au premier tour de l'élection présidentielle Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 38,24% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 19,47%. Celle qui a atteint deux fois le second tour au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 15,52% des votes. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui l'emportera avec 72,89% contre 27,11% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Quel score pour Ensemble ce dimanche soir à Cholet ? La part des électeurs de la formation politique de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour ces élections des députés 2024 localement, comme au niveau national. Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Cholet, grappillant 10,36% des votes sur place, contre 30,52% pour Denis Masseglia (La République en Marche). Sur la commune de Cholet, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie au cours du second tour, achevant l'échec du Rassemblement national.

11:02 - Cholet : démographie, élections et stratégies politiques La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Cholet déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,61%. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (79,17%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 16 594 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,68% et d'une population immigrée de 9,36% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Cholet mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 34,08% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Les élections législatives à Cholet (49300) sont lancées À Cholet (49300), l'un des critères principaux de ces législatives 2024 sera immanquablement le niveau de participation. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des familles, combinée avec les incertitudes dues au conflit entre l'Ukraine et la Russie, pourraient entre autres impacter la stratégie de vote des citoyens de Cholet. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 72,77% dans la commune. Le taux de participation était de 71,72% au deuxième tour, ce qui représentait 26 513 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,87% au premier tour. Au second tour, 43,06% des votants se sont déplacés. Quel député remplacera Denis Masseglia dans la 5ème circonscription du Maine-et-Loire ?