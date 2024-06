Résultat des législatives à Chuelles : l'élection 2024 en direct

14:52 - Des élections législatives qui avaient souri au Rassemblement national en 2022

Regarder le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. En 2022 pour les législatives, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Chuelles. On retrouvait en effet Thomas Ménagé devant ses concurrents au premier tour, avec 30,68% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription du Loiret. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 68,15%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,85%.