19:48 - À Ciry-le-Noble, qui vont élire les électeurs de l'ancienne Nupes ? Une autre incertitude qui accompagne ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Lors du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 21,7% des bulletins dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 8,81% à Ciry-le-Noble. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 17% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 15 points à Ciry-le-Noble Difficile de trouver une logique politique dans tous ces scores. Mais quelques grandes lignes se distinguent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 15 points à Ciry-le-Noble entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 40% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella bien au-dessus de son niveau national à Ciry-le-Noble le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus logique encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le verdict qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Dans le détail, 433 votants de Ciry-le-Noble ont en effet choisi la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella glanait ainsi 52,23% des voix face à Valérie Hayer à 11,34% et Raphaël Glucksmann à 8,81%.

14:32 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à Ciry-le-Noble ? Le choix du chef de l'Etat est incontestablement la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 38,46% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Ciry-le-Noble. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,87% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,15%. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 6,5% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'imposait finalement au second round dans la ville avec 59,23%, devant Emmanuel Macron à 40,77%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des dernières législatives à Ciry-le-Noble Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif livre des indices clés au moment du rendez-vous politique du jour. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN arrivait en pôle position à Ciry-le-Noble. On retrouvait en effet Olivier Damien devant ses concurrents au premier tour, avec 32,96% dans la cité, qui votait pour la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire. Mais c'est finalement Josiane Corneloup (Les Républicains) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Ciry-le-Noble au second tour, avec 53,65%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Ciry-le-Noble Dans les rues de Ciry-le-Noble, les élections sont en cours. Dotée de 1 229 logements pour 2 248 habitants, la densité de la ville est de 69 hab/km². L'existence de 70 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (23,92%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 43,5% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 10,64%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 261 €/an. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Ciry-le-Noble montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de la France.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Ciry-le-Noble : la participation en question L'observation des élections précédentes permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Début juin, pendant les européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 47,06% des électeurs de Ciry-le-Noble (Saône-et-Loire). Le taux d'abstention était de 48,21% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,45% au premier tour et seulement 59,18% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Ciry-le-Noble cette année ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,79% au sein de la ville. L'abstention était de 23,04% au second tour.