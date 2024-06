Résultat des législatives à Clamart : premiers chiffres de l'élection 2024

La gauche unie aux dernières législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. A l'issue des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 18,63% à Clamart. Mais ce sont 41% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (14%), de Marie Toussaint (8,66%) et enfin de Léon Deffontaine (1,56%). La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Clamart, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 29,88% des votes dans la localité. Une poussée à comparer enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais des éléments se distinguent… Le RN devrait atteindre 20% à Clamart lors du premier tour de ces législatives si la situation prévue par les élections du 9 juin s'applique localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ un tiers des voix dans le pays, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est assez risqué, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et de 2024.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Clamart lors de la dernière présidentielle

On remarque que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un résultat plus élevé aux législatives à Clamart que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait engrangé 10,24% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34,82%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 25,05% et Marine Le Pen avec 10,24%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 22,09% contre 77,91%).