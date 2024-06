Résultat des législatives à Clères : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Le RN à son niveau national à Clères il y a trois semaines Le verdict qui est tombé lors des dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Il y a quelques semaines en effet, à Clères, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, a remporté l'élection, récoltant 33,28% des votes devant Raphaël Glucksmann à 16,55% et Valérie Hayer à 15,7%.

14:32 - 32,47% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Clères C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Clères lors du premier tour de la présidentielle avec 32,47%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 26,2%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 18,82% et 5,29% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 36,96% contre 63,04%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel la dernière fois Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Clères en 2022, lors des élections législatives, avec 20,49% au premier tour, contre 33,75% pour Xavier Batut (Ensemble !), Clères faisant partie de la 10ème circonscription de la Seine-Maritime. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Les défis socio-économiques de Clères et leurs implications électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Clères mettent en évidence des tendances claires qui pourraient se répercuter sur les résultats des législatives. Avec 46,88% de population active et une densité de population de 119 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,49% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (17,39%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 585 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,46%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,86%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Clères mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,02% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les législatives sont lancées à Clères : scrutin en cours Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des dernières élections. Début juin, durant les européennes, le taux d'abstention représentait 43,59% dans la commune de Clères. L'abstention était de 43,23% en 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,86% au premier tour. Au second tour, 49,48% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Clères cette année ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,27% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,53% au deuxième tour.