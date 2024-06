Résultat des législatives à Colmar : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Que vont choisir les supporters de Glucksmann à Colmar ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'un chef, devrait en attirer une partie. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives en 2022, à Colmar, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 13,42% à Colmar. Mais on peut en revanche remonter ce score à 29% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (10,43%), de Marie Toussaint (5,62%) et enfin de Léon Deffontaine (1,07%).

18:42 - Un vote RN majoritaire à Colmar à 20 jours des législatives Alors que tirer de cet ensemble hétéroclite de scores ? L'étiquette Rassemblement national devrait s'approcher de 20% à Colmar lors du premier tour de ces législatives si la situation décrite par le scrutin européen du 9 juin se répercute localement. Le RN est même crédité de 30% des suffrages dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est facile, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. En cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la municipalité.

15:31 - Un 27,99% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Colmar le 9 juin dernier On ne peut faire l'impasse sur le scrutin qui a eu lieu il y a quelques jours. Si on se penche sur le détail, 5302 électeurs de Colmar ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella a attiré ainsi 27,99% des suffrages face à Valérie Hayer à 15,91% et Raphaël Glucksmann à 13,42%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Colmar lors de l'élection présidentielle Les électeurs de Colmar avaient voté pour Marine Le Pen à 22,09% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé cette fois la cheffe du RN avec respectivement 28,76% et 22,71% des votes. Et La cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 40,32% contre 59,68%.

12:32 - Des législatives positives pour le parti présidentiel en 2022 Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Colmar, grattant 12,71% des suffrages sur place, contre 33,58% pour Brigitte Klinkert (Ensemble !). Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Brigitte Klinkert (Ensemble !) finalement en tête localement.

11:02 - Colmar : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la ville de Colmar, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 1055 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 15,83%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (27,55%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 17 087 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 11,32% et d'une population immigrée de 14,99% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Colmar mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,72% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Colmar pour les élections législatives L'étude des résultats des précédents scrutins électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Durant les précédentes élections européennes, 43 302 électeurs de Colmar avaient pris part au scrutin (soit 44,84%). Le taux de participation était de 45,39% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,57% au premier tour et seulement 34,97% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.