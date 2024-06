Résultat des législatives à Conchil-le-Temple : l'élection 2024 en direct

09:32 - Analyse de l'abstention aux dernières législatives à Conchil-le-Temple

Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents scrutins électoraux. Début juin, lors des élections européennes, 879 personnes habilitées à participer à une élection à Conchil-le-Temple avaient pris part au scrutin (soit 55,97%), contre une participation de 51,34% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 49,67% au premier tour et seulement 48,67% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Conchil-le-Temple ? En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, moins qu'en 2017.