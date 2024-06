Résultat des législatives à Corbeilles : l'élection 2024 en direct

Le Rassemblement national arrivait en première position à Corbeilles lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Loiret, c'est Thomas Ménagé qui arrivait en tête au premier tour avec 46,11%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 76,67%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 23,33%.

11:02 - Corbeilles : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Devant le bureau de vote de Corbeilles, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 561 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 80 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 441 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (27,08%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,38% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 36,51% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1268,45 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. En conclusion, Corbeilles incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.