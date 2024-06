Résultat des législatives à Coron : l'élection 2024 en direct

Regarder le scrutin législatif le plus récent semble plutôt sensé au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Coron, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 17,94% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 49,43% pour Laëtitia Saint-Paul (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 64,98%. Laëtitia Saint-Paul s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Démographie et politique à Coron, un lien étroit

À Coron, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les législatives. Le pourcentage de chômeurs à 5,41% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur le travail. Avec 46,39% de population active et une densité de population de 51 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 8,94%, souligne que l'agriculture reste une composante significative de la ville. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,65%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,67%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Coron mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 29,87% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.