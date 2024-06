En direct

19:50 - Les bulletins de l'ancienne Nupes en question La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, pourrait en rassembler une portion. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 11,67% à Coubron début juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 15,07% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,93% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,29% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 31% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Coubron, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 20,54% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 9 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Coubron Alors que tirer de l'ensemble de ces données ? Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,66% pour la liste RN à Coubron il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est notable. 35,66% des votes se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Coubron, devant Manon Aubry à 15,07% et Valérie Hayer à 11,91%. Le mouvement eurosceptique a séduit ainsi pas moins de 608 votants de Coubron.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Coubron au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est incontestablement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,74% contre 24,95% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 22,44% et 9,21% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 43,45% contre 56,55%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Coubron Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Coubron, récoltant 15,6% des voix sur place, contre 36,26% pour Ludovic Toro (Union des Démocrates et des Indépendants). Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Coubron Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Coubron, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 5 063 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 336 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 380 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (84,21%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 373 résidents étrangers, Coubron est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,42%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 33 826 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Coubron écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.

09:32 - C'est l'heure de voter à Coubron : les législatives débutent L'un des facteurs essentiels de ces législatives 2024 sera indiscutablement le niveau de participation à Coubron (93470). Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,58% au premier tour. Au deuxième tour, 53,95% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Coubron ? En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au second tour, c'était presque un record. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 3 314 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 25,11% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 29,18% au deuxième tour.