19:49 - La nouvelle union de la gauche pourrait compter entre 20% et 24% à Courcelles-Chaussy à l'issue de ce premier tour La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, avance dans le brouillard. Aux européennes, la liste Glucksmann a atteint 13,6% à Courcelles-Chaussy. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 24% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Courcelles-Chaussy, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 20,95% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 10 points à Courcelles-Chaussy Difficile de mettre en perspective cette masse de chiffres. Mais des indices se distinguent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Courcelles-Chaussy entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera pas loin des 30% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel de Bardella à Courcelles-Chaussy Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. 36,92% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Courcelles-Chaussy, face à Valérie Hayer à 15,83% et Raphaël Glucksmann à 13,6%. Le mouvement d'extrême droite glanait ainsi 429 électeurs de Courcelles-Chaussy.

14:32 - Courcelles-Chaussy avait voté Macron lors de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est certainement la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Courcelles-Chaussy avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 28,4%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 29,46% des votes. Courcelles-Chaussy n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 17,77% et 7,48% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,25% contre 54,75%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Courcelles-Chaussy ? Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Courcelles-Chaussy, comptant 20,95%des suffrages, alors que les candidats Divers centre obtiendront 22,81% des voix. A la surprise générale, le parti d'extrême droite réussira finalement à finir en tête de ces législatives, avec 55,08%, contre 44,92% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV à l'issue du second round.

11:02 - Courcelles-Chaussy : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Courcelles-Chaussy, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,88% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 163 hab par km² et 41,69% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 844 € par an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 095 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,82%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,76%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,52% à Courcelles-Chaussy, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Elections législatives passées à Courcelles-Chaussy : état des lieuxde la participation Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections précédentes. Durant les européennes de début juin, parmi les 2 310 personnes en âge de voter à Courcelles-Chaussy, 51,13% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 49,91% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,09% au premier tour. Au deuxième tour, 44,27% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Courcelles-Chaussy ? Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,82% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 76,78% au premier tour, soit 1 746 personnes.