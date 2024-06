Résultat des législatives à Courcelles-sur-Nied : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comment la composition démographique de Courcelles-sur-Nied façonne les résultats électoraux ?

La démographie et la situation socio-économique de Courcelles-sur-Nied contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,85% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec une densité de population de 238 habitants/km² et 49,45% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (92,57%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 464 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,44%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (4,94%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Courcelles-sur-Nied mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,17% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.