En direct

19:50 - Un potentiel de 27% à 29% pour le Front populaire à Cournonsec La coalition de gauche aux dernières législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Nouveau Front populaire ? A l'issue des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 13,42% à Cournonsec. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 29% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Cournonsec, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 27,44% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN très costaud à Cournonsec avant les législatives Alors que retenir de l'ensemble de ces scores ? Si on se penche sur la progression du Rassemblement national constatée des dernières élections européennes au niveau national, soit environ 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN pourrait se situer tout proche des 40% à Cournonsec. Un verdict qui semble coller avec les électeurs également gagnés par le parti dans la commune en 5 ans et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Cournonsec le 9 juin ? Une autre expérience électorale, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il convient d'observer avec attention. D'autant que ce choc est le préalable à l'élection qui nous préoccupe aujourd'hui. Le 9 juin en effet, à Cournonsec, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a battu les autres listes, récoltant 36,21% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 13,42% et Valérie Hayer à 10,5%. Dans le détail, 545 votants se sont tournés vers elle dans la cité.

14:32 - 28,82% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Cournonsec La présidentielle est incontestablement la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Cournonsec. Marine Le Pen glanait 28,82% au 1er round, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 24,77% et 20,67% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 9,17% des voix pour sa part. Au deuxième tour, face à Macron, Marine Le Pen l'avait aussi emporté avec 51,3% contre 48,7%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des dernières législatives à Cournonsec Le score obtenu par la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera une des clés pour cette législative 2024 au niveau local. Les élections législatives avaient abouti à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Cournonsec. On retrouvait en effet Cédric Delapierre devant ses concurrents au premier tour, avec 27,52% dans la commune, qui faisait partie de la 8ème circonscription de l'Hérault. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 51,85%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,15%.

11:02 - Cournonsec aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Cournonsec comme dans toute la France. Dotée de 1 407 logements pour 3 550 habitants, la densité de la commune est de 268 hab par km². Ses 282 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la ville, 22,32% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 15,81% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 21,86% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2382,42 € par mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. À Cournonsec, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Taux de participation lors des dernières élections législatives à Cournonsec : ce qu'il faut retenir À Cournonsec (34660), la participation sera incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,88% au premier tour et seulement 50,56% au second tour. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, 21,75% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 18,83% au premier tour. L'inflation dans le pays qui plombe le budget des ménages est par exemple en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Cournonsec.