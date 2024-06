En direct

19:51 - Le Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La gauche unie aux dernières législatives ayant éclaté, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Cournonterral, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,08% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment glané 13,36% à Cournonterral début juin. Mais ce sont 25% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (8,7%), de l'EELV Marie Toussaint (3,74%) et enfin de Léon Deffontaine (1,75%).

18:42 - Le RN a lourdement séduit à Cournonterral en 5 ans Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette avalanche de résultats. Mais quelques lignes directrices apparaissent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Cournonterral entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut conclure que le RN sera pas loin des 40% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 44,32% à Cournonterral il y a trois semaines Le constat qui s'est imposé lors des élections bien plus récemment encore est majeur. Revenir sur le séisme du 9 juin peut donc sembler également sensé au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. 44,32% des voix se sont en effet portées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Cournonterral, contre Raphaël Glucksmann à 13,36% et Valérie Hayer à 9,75%. Le mouvement eurosceptique l'a emporté avec 1314 habitants de Cournonterral passés par les bureaux de vote.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections de Cournonterral ? L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection suprême. La cité de Cournonterral avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle 2022. La leader de l'ancien Front national écrasait le match avec 33,95% au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 21,21% et 19,76% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 8,47% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, la patronne du RN écrasait aussi Emmanuel Macron avec 56,57% contre 43,43%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national en 2022 Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera un enjeu pour cette législative 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Cournonterral au début des élections législatives 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription de l'Hérault, c'est Cédric Delapierre qui démarrait en pôle position au premier tour avec 33,62%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 56,46%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,54%.

11:02 - Les enjeux locaux de Cournonterral : tour d'horizon démographique Dans la ville de Cournonterral, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 202 hab par km² et 47,62% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 12,85% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2240,13 € par mois souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 2 345 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,3%) et le nombre de résidences HLM (7,92% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Cournonterral mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,4% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Cournonterral ? Au fil des dernières années, les 6 731 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 44,61% au niveau de Cournonterral (Hérault). L'abstention était de 46,74% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,48% au premier tour et seulement 55,57% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Cournonterral ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 5 362 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 21,99% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 25,4% au deuxième tour.