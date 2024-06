En direct

19:49 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier du score de la Nupes à Crach ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, pourrait en attirer une portion. Au moment des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 17,13% à Crach. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 4,39% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,72% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,32% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 28% sur place. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 18,91% des voix dans la localité.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Crach avant les législatives Que peut-on retenir de cet ensemble de données ? L'étiquette Rassemblement national pourrait s'approcher de 20% à Crach lors du premier tour de ces législatives si la situation anticipée par les européennes se répercute localement. Le parti frontiste est même crédité de 33% des votes dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le calcul est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la localité.

15:31 - Un 26,02% dans la moyenne nationale pour Bardella à Crach le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler également pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Dans le détail, 492 électeurs de Crach ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella cumulait ainsi 26,02% des voix contre Valérie Hayer à 18,77% et Raphaël Glucksmann à 17,13%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Crach au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans le choix fait lors de la présidentielle. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,11% contre 37,03% pour Emmanuel Macron. Crach n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 14,03% et 6,26% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 33,97% contre 66,03%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le résultat en faveur du RN sera déterminant localement pour cette législative 2024. Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Crach, cumulant 14,35% des voix sur place, contre 34,83% pour Jimmy Pahun (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Crach : démographie, élections et stratégies politiques A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Crach émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 3 422 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 366 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 1 110 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (68,3%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 46,22% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 31,53% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 556,09 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. En résumé, Crach incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Législatives précédentes à Crach : état des lieux Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des scrutins électoraux passés. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, le taux de participation s'élevait à 60,92% des électeurs de Crach. La participation était de 61,7% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,01% au premier tour. Au deuxième tour, 54,69% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Crach ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 81,29% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au vote. La participation était de 80,84% au deuxième tour, ce qui représentait 2 476 personnes.