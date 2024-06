Résultat des législatives à Crécy-en-Ponthieu : l'élection 2024 en direct

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Crécy-en-Ponthieu au premier tour de l'élection présidentielle

Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le résultat de la présidentielle. Marine Le Pen avait largement battu son score national à Crécy-en-Ponthieu pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 38,3% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,97% et 13,33% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 9,02% des voix pour sa part. Au deuxième tour de cette présidentielle, c'est de nouveau la leader du Rassemblement national qui l'emportait avec 59,9%, devant Emmanuel Macron à 40,1%.