Résultat des législatives à Croix : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes à Croix ? L'autre interrogation qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a glané 12,41% à Croix. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 14,17% de Manon Aubry (LFI), les 7,02% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,09% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 35% sur place. La réserve de voix semble importante à Croix. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Croix, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 27,43% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - À Croix, le Rassemblement national prêt pour une surprise Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN se montre déjà forte à Croix entre le score de Jordan Bardella en 2019 (17,67%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (21,21%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - 21,21% pour le Rassemblement national à Croix au début du mois Revenir quelques semaines en arrière semble plus que jamais indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, a dominé les européennes à Croix. Le bulletin séduisait 21,21% des votes, soit 1559 voix, devant Valérie Hayer à 17,51% et Manon Aubry à 14,17%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Croix au premier tour de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de la présidentielle. Avec 16,98%, c'est un trop petit résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Croix au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La candidate était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,51% et 24,74% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 68,66% contre 31,34% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - Karima Chouia (Nupes) devant ses concurrents lors des législatives 2022 à Croix Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera un enseignement majeur localement pour cette élection. Lors des élections législatives 2022, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Croix, obtenant 12,79% des suffrages sur place, contre 27,43% pour Karima Chouia (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 44,31% contre 55,69% pour les vainqueurs. Mais c'est Félicie Gérard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Croix A la mi-journée des élections législatives, Croix regorge de diversité et d'activités. Avec ses 25,35% de cadres supérieurs pour 20 778 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. L'existence de 1 548 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (70,76%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 1 334 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,66%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2714,67 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Croix, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Taux d'abstention lors des élections législatives à Croix : les tendances Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des dernières consultations démocratiques ? Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, 13 634 personnes en capacité de voter à Croix avaient pris part au scrutin (soit 54,72%). Le taux de participation était de 50,74% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,07% au premier tour et seulement 48,67% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.