Résultat des législatives à Crusnes : l'élection 2024 en direct

14:53 - Que peuvent signifier les scores des législatives 2022 pour Crusnes ? Analyser le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Crusnes il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 18,46% au premier tour, contre 32,78% pour Martine Etienne (LFI-PS-PC-EELV), Crusnes votant pour la 3ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Martine Etienne (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour la première position localement.

11:02 - Dynamique électorale à Crusnes : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Crusnes, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 562 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 43 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,73% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 183 résidents étrangers, Crusnes se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 48,5% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 381,34 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Finalement, Crusnes incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Taux d'abstention lors des dernières élections législatives à Crusnes : quels enseignements ? Au fil des consultations démocratiques passées, les 1 586 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Début juin, durant les élections européennes, 57,08% des personnes aptes à voter à Crusnes avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 53,91% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 64,96% au premier tour et seulement 65,28% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 060 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 30,28% étaient restés chez eux, contre une abstention de 31,5% au second tour.