19:50 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, a des chances d'en attirer une partie. La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait obtenu 9,35% à Cucq début juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 2,54% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,81% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,72% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme tournant autour des 13% sur place. A l'occasion du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 11,45% des suffrages dans la commune.

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par le RN à Cucq Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Cucq entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut imaginer que le RN sera tout proche des 30% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 32,44% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Cucq début juin Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il est bon d'analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Il y a quelques semaines en effet, à Cucq, la liste RN, avec Jordan Bardella à sa tête, a pris une longueur d'avance, récoltant 32,44% des votes face à Valérie Hayer à 24,26% et François-Xavier Bellamy à 11,59%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Cucq au premier tour de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Cucq lors du premier tour de la présidentielle avec 42,34%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,07%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 8,81% et 7,79% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 38,29% contre 61,71%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Revenir sur le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment du rendez-vous électoral du jour. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Cucq, récoltant 17,19% des votes sur place, contre 40,18% pour Philippe Fait (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 34,55% contre 65,45% pour les vainqueurs. Philippe Fait remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Cucq : l'impact des caractéristiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale législative, Cucq se présente comme une ville dynamique et active. Dotée de 6 743 logements pour 5 130 habitants, la densité de la ville est de 389 hab par km². L'existence de 469 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (65,59%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 38,24% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 137 euros par an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. Cucq manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Etude de la participation lors des élections législatives à Cucq Au fil des précédentes élections, les 5 213 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, sur les 4 377 inscrits sur les listes électorales à Cucq, 45,1% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 41,97% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,67% au premier tour. Au deuxième tour, 49,21% des votants ne se sont pas déplacés. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, plus qu'en 2017.