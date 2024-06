Résultat des législatives à Cusset : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Cusset, que vont choisir les supporters de la gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? Au cours du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 22,11% des suffrages dans la localité. Une poussée à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 12,28% à Cusset début juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 7,76% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,32% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,53% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total de 26% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à Cusset Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il est donc possible que le RN soit à près de 30% ou plus à Cusset ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 34,07% dans la moyenne nationale pour Bardella à Cusset il y a trois semaines Il y a eu un autre scrutin très récemment dont le verdict est aussi à étudier avec précision. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui arrive désormais. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes 2024 à Cusset. L'extrême droite a attiré 34,07% des votes, devant Valérie Hayer à 15,13% et Raphaël Glucksmann à 12,28%.

14:32 - 29,82% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Cusset Cusset avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,67%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 29,82% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 17,74% et 6,73% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,88% contre 58,12%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Cusset Le résultat obtenu par le RN sera scruté à la loupe pour cette législative, localement, comme dans le reste du pays. Les législatives 2022 à Cusset ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 18,31% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de l'Allier, alors que les candidats Les Républicains cumuleront 24,12% des voix. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Démographie et politique à Cusset, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale législative, Cusset se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 12 909 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 830 entreprises, Cusset se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (72,79%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 637 personnes (5,02%) favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 424 €/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,15%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. En somme, à Cusset, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Cusset ? Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections passées. Début juin, durant les élections européennes, 54,5% des inscrits sur les listes électorales de Cusset avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 53,7% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,81% au premier tour et seulement 42,32% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Cusset cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.