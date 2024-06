Résultat des législatives à Cutry : l'élection 2024 en direct

11:02 - Élections législatives à Cutry : impact de la démographie et de l'économie locale

La composition démographique et le contexte socio-économique de Cutry façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Dans le bourg, 19,12% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 21,79% ont plus de 60 ans. La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (88,29%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 330 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (6,74%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (3,85%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Cutry mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 21,35% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.