Résultat des législatives à Dargnies : l'élection 2024 en direct

16:31 - L'énorme résultat de Bardella à Dargnies aux européennes Le verdict des élections il y a quelques jours est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date peut donc sembler plus que jamais avisé au moment du scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Dargnies, à 54,42%. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 8,11% et Léon Deffontaines à 8,11%.

14:32 - 45,36% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Dargnies C'est probablement la présidentielle qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 45,36% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Dargnies. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,42% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,02%. Fabien Roussel héritait de la quatrième place avec seulement 6,04% des suffrages. Pour le second tour du scrutin, c'est également Marine Le Pen qui gagnait à Dargnies avec 66,12%, devant Emmanuel Macron à 33,88%.

12:32 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce soir à Dargnies ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indice clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN tirait son épingle du jeu à Dargnies il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Nicolas Lottin au sommet au premier tour, avec 32,87% dans la ville, partie intégrante de la 3ème circonscription de la Somme. Emmanuel Maquet (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,87%.

11:02 - Dynamique électorale à Dargnies : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Dargnies comme partout. Dotée de 631 logements pour 1 167 habitants, la densité de la ville est de 349 hab par km². L'existence de 31 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la localité, 18,24% des résidents sont des enfants, et 10,56% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 37,82% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,62% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 870,77 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Dargnies manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mouvement.

09:32 - Retour sur l'abstention aux élections législatives précédentes à Dargnies Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Dargnies (80570) ? Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,28% au premier tour et seulement 48,21% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c'était presque un record. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 74,66% au sein de la ville. La participation était de 75,23% au second tour, ce qui représentait 668 personnes.