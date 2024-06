Résultat des législatives à Décines-Charpieu : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Décines-Charpieu, quels reports de voix à gauche ce soir ? La Nupes ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Décines-Charpieu, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,73% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 9,77% à Décines-Charpieu. Mais la gauche vise bien mieux dans la soirée, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 35% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Décines-Charpieu lors des législatives ? Que retenir des résultats des derniers scrutins ? La progression du RN est déjà solide à Décines-Charpieu entre le score de Jordan Bardella en 2019 (25,93%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (32,28%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN une progression de 15 points en comparaison des élections de 2022 dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 29% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Décines-Charpieu le 9 juin Le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques semaines est incontournable. Regarder juste derrière apparaît donc comme d'autant plus avisé au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 3077 votants de Décines-Charpieu ont en effet été séduits par la liste du RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, enregistrait 32,28% des voix contre Manon Aubry à 21,39% et Valérie Hayer à 10,05%.

14:32 - 29,11% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 à Décines-Charpieu L'élection du chef de l'Etat est incontestablement la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. Chez les habitants de Décines-Charpieu, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec un maigre 22,35%, la présidente du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 29,11% et 23,56% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 58,19% devant Marine Le Pen (41,81%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Décines-Charpieu Regarder le plus récent scrutin législatif livre des enseignements précieux au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des législatives 2022, Décines-Charpieu, couverte par la 13ème circonscription du Rhône, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 28,73%, alors que le RN sera derrière à 21,85%. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! (52,04% contre 47,96% pour le RN). Mais c'est Sarah Tanzilli (Ensemble !) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Décines-Charpieu : démographie, élections et stratégies politiques A mi-chemin des élections législatives, Décines-Charpieu foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 29 731 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 2 638 entreprises, Décines-Charpieu permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 38% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,1% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 2 967 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,06%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2355,95 euros par mois. À Décines-Charpieu, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Les législatives sont lancées à Décines-Charpieu : scrutin en cours Au cours des dernières années, les 29 878 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, 47,09% des inscrits sur les listes électorales de Décines-Charpieu avaient boudé les urnes. L'abstention était de 56,99% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 58,82% au premier tour et seulement 61,44% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Décines-Charpieu ? Au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 18 009 personnes en âge de voter au sein de la commune, 28,01% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 33,46% au second tour.