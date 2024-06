Résultat des législatives à Delme : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Delme ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections des députés, localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Delme, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 21,69% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 36,06% pour Fabien Di Filippo (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 66,90%. Fabien Di Filippo remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Delme : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Delme, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 151 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 82 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 593 foyers fiscaux. Dans le bourg, 19,03% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 9,56% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 13,7% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 53,11% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 458,38 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Ainsi, à Delme, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Participation aux dernières législatives à Delme : un aperçu détaillé À Delme, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera immanquablement l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,79% au premier tour et seulement 39,76% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 754 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 81,03% s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 79,84% au second tour, ce qui représentait 602 personnes.