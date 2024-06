Résultat des législatives à Domart-en-Ponthieu : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, a fini première des élections européennes à Domart-en-Ponthieu. Le mouvement a convaincu 55,85% des voix, devant Manon Aubry à 9,51% et Valérie Hayer à 8,78%.

14:32 - Domart-en-Ponthieu avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022

L'élection suprême avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans à Domart-en-Ponthieu. Marine Le Pen cumulait déjà 37,8% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 20,19% et 19,55% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 7,27% des suffrages. En finale de cette présidentielle, c'est également la candidate du parti frontiste qui l'emportait avec 63,27%, devant Emmanuel Macron à 36,73%.