Résultat des législatives à Douarnenez : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans la course à Douarnenez pour ces législatives 2024 ? La Nupes ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Douarnenez, le binôme Nupes avait en effet enregistré 35,51% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 20,33% à Douarnenez pour les élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 12,83% de Manon Aubry (La France insoumise), les 11,31% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,08% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme de 46% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Douarnenez Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN semble déjà puissante à Douarnenez entre le score de Jordan Bardella en 2019 (15,26%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (19,43%), de l'ordre de 4 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN une progression de près de quinze points par rapport à la dernière élection des députés en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Douarnenez à contre-courant lors des élections de juin Le résultat des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Avec un score de 19,43% en effet, Jordan Bardella a été surpassé à l'issue des européennes 2024 à Douarnenez par la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 20,33% des voix.

14:32 - Douarnenez avait voté Mélenchon lors de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen terminait loin derrière à Douarnenez au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 15,37% contre 26,98% pour Emmanuel Macron et 30,46% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour avec 28,64% contre 71,36%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Douarnenez ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Lors des législatives il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Douarnenez, grattant 10,59% des voix sur place, contre 35,51% pour Yolande Bouin (LFI-PS-PC-EELV). Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Dynamique électorale à Douarnenez : une analyse socio-démographique Comment la population de Douarnenez peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 24% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 17,32%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (62,68%) souligne le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 594 € par an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 6 535 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,54%) et le nombre de résidences HLM (20,75% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,42%, comme à Douarnenez, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - C'est l'heure de voter à Douarnenez : la participation au cœur des préoccupations À Douarnenez, quelle abstention aux précédentes législatives ? Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Douarnenez, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,22% au premier tour et seulement 54,71% au second tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,42% des votants de l'agglomération. Le taux de participation était de 75,3% au premier tour, soit 9 025 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?