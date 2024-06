Résultat des législatives à Douchy-Montcorbon : l'élection 2024 en direct

Le nombre d'électeurs séduits par Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections 2024. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national parvenait en première position à Douchy-Montcorbon. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Loiret, c'est Thomas Ménagé qui arrivait en tête au premier tour avec 41,59%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 67,81%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 32,19%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Douchy-Montcorbon : un regard sur la démographie locale

Dans la ville de Douchy-Montcorbon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 17,79% et une densité de population de 62 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (37,89%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 466 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,38%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,29%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,78%, comme à Douchy-Montcorbon, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.