19:50 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Doussard La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, pourrait en séduire une partie. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Doussard, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,24% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment atteint 14,33% à Doussard pour le tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle des Verts et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un total de 29% sur place.

18:42 - L'extrême droite a solidement gagné du terrain à Doussard en 5 ans Que tirer des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Alors que sur la France entière, les scores du RN ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse dépasser les 24% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Doussard aux européennes Revenir quelques semaines en arrière semble plus que jamais avisé au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le résultat de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Doussard, à 29,66%, soit 503 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 15,98% et Raphaël Glucksmann à 14,33%.

14:32 - Doussard avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Le choix du président de la République est certainement la référence pour jauger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Doussard lors du premier tour de la présidentielle avec 30,66%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 19,61%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 18,13% et 7,54% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 37,19% contre 62,81%.

12:32 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Doussard ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un élément précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Doussard, récoltant 16,54% des voix sur place, contre 22,67% pour Lionel Tardy (Divers droite). A l'issue du second tour, c'est en revanche Antoine Armand (LREM) qui va remporter le plus de voix, avec 58,04% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Dynamique électorale à Doussard : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Doussard regorge de diversité et d'activités. Avec ses 3 626 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 401 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 1 054 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,19% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 154 résidents étrangers, Doussard est un exemple de pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, 39,37% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 549,29 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Doussard, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Participation à Doussard : les leçons des précédentes élections L'un des facteurs décisifs du scrutin législatif sera sans nul doute le taux d'abstention à Doussard (74210). Les habitants des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, 79,56% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 75,8% au deuxième tour, soit 2 158 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 49,25% au premier tour. Au deuxième tour, 47,57% des votants se sont déplacés. Quel député remplacera Antoine Armand dans la 2ème circonscription de la Haute-Savoie ?