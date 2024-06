En direct

19:49 - À Drémil-Lafage, quel candidat vont élire les supporters de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, pourrait en attirer une partie. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Drémil-Lafage, le binôme Nupes avait en effet enregistré 26,97% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les sondages ? A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 21,16% à Drémil-Lafage. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 34% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a nettement progressé à Drémil-Lafage en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Drémil-Lafage entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 23% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Drémil-Lafage dans la moyenne française concernant Bardella aux européennes Bien des choses ont bougé depuis ces élections. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Drémil-Lafage, à 26,04%, soit 358 voix dans la ville. Le RN a alors doublé Raphaël Glucksmann à 21,16% et Valérie Hayer à 16,58%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Drémil-Lafage lors de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République est sans doute la clé pour juger une préférence politique locale. Avec 18,18%, c'est un trop faible score qu'avait fait Marine Le Pen à Drémil-Lafage au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La candidate était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 29,63% et 20,54% des bulletins exprimés. Et La patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 35,31% contre 64,69%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Drémil-Lafage A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections législatives2024 sera très commenté. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Drémil-Lafage il y a deux ans, lors des législatives, avec 15,2% au premier tour, contre 30,24% pour Corinne Vignon (Ensemble !), Drémil-Lafage votant pour la 3ème circonscription de la Haute-Garonne. Sur la commune de Drémil-Lafage, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du RN.

11:02 - Drémil-Lafage : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Drémil-Lafage, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 29,74% de cadres pour 2 638 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Avec 276 entreprises, Drémil-Lafage offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 17,29% des résidents sont des enfants, et 5,1% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 38,44% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 47,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 212,85 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Drémil-Lafage, les problématiques locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Drémil-Lafage ? À Drémil-Lafage, l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2024 sera immanquablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,55% au premier tour et seulement 43,89% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Drémil-Lafage cette année ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,33% dans la commune, contre un taux d'abstention de 15,22% au premier tour. Les campagnes pour contrer le RN sont notamment capables de pousser les citoyens de Drémil-Lafage à ne pas rester chez eux.