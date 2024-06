Résultat des législatives à Duingt : l'élection 2024 en direct

Il faut retenir que le RN avait enregistré au premier tour un résultat plus fort aux législatives 2022 à Duingt que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait rassemblé 16,57% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,28%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 17,73% et Marine Le Pen avec 16,57%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 34,61% contre 65,39%).

Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour cette élection. Les élections législatives 2022 à Duingt ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 9,29% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de la Haute-Savoie, alors que les candidats Divers droite réuniront 25,49% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Antoine Armand (La République en Marche) au sommet localement.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Duingt

Le niveau d'abstention constituera indéniablement un critère décisif de ce scrutin législatif à Duingt (74410). Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 58,35% au premier tour et seulement 54,35% au second tour. Au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 867 personnes en âge de voter dans la localité, 81,2% avaient participé au vote, contre une participation de 81,08% au second tour, soit 703 personnes. La volonté de changement des habitants est de nature à pousser les citoyens de Duingt à s'intéresser plus fortement à l'élection.