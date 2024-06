Résultat des législatives à Duisans : l'élection 2024 en direct

14:24 - Duisans : quand les données démographiques façonnent les urnes

À Duisans, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 4,66%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (10,65%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 596 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,62%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,19%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,32%), témoigne d'une population instruite à Duisans, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.