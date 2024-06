Résultat des législatives à Dunkerque : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quel résultat pour à gauche à l'issue de ces élections législatives ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, devrait en rassembler une portion. Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 11,32% à Dunkerque. Mais ce sont 25% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (9,38%), de l'EELV Marie Toussaint (3,88%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,57%). La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Dunkerque, la Nupes avait par ailleurs cumulé 23,11% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions de la ville. Une percée à affiner enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 8 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Dunkerque Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Dunkerque entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 30% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 38,35% à Dunkerque il y a trois semaines Le résultat de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Il y a quelques semaines en effet, à Dunkerque, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, récoltant 38,35% des voix contre Valérie Hayer à 14,13% et Raphaël Glucksmann à 11,32%. Ce qui correspond à 11015 électeurs dans la ville.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Dunkerque au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection présidentielle est certainement la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. L'élection du président de la République avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La figure du parti d'extrême droite l'emportait avec 30,17% au 1er tour. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,88% et 21,68% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 5,53% des suffrages. Avec 48,65%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,35%.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble aux législatives 2024 à Dunkerque ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Il y a deux ans, lors des législatives à Dunkerque, le RN terminait à la deuxième place, 26,26% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour ses représentants en moyenne dans les 2 circonscriptions de la commune, contre 35,88% en moyenne pour les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle . Christine Decodts (ENS) dans la 13e circonscription avec 34,9% et Paul Christophe (ENS) dans la 14e circonscription avec 39,13% étaient respectivement arrivés en tête à Dunkerque au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place aux candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle (56,96%). Dans le détail, les vainqueurs de ce second tour dans la ville étaient Christine Decodts (ENS) dans la 13e circonscription avec 54,38% et Paul Christophe (ENS) dans la 14e circonscription avec 65,68%.

11:02 - Dunkerque : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population de Dunkerque peut-elle peser sur les résultats des législatives ? Avec 34% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 20,87%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. De plus, le taux de familles propriétaires (45,46%) met en exergue l'importance des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le taux de familles possédant au moins une voiture (67,04%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 26 653 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (19,55%) et le nombre de résidences HLM (32,31% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Dunkerque mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,51% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Dunkerque : étude du niveau d'abstention aux élections législatives L'un des critères déterminants de ce scrutin législatif 2024 sera le taux d'abstention à Dunkerque (59140). En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 70,47% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 69,63% au premier tour, c'est-à-dire 42 781 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,26% au premier tour. Au deuxième tour, 41,47% des citoyens se sont déplacés. La baisse du pouvoir d'achat serait notamment en mesure de ramener les habitants de Dunkerque dans les isoloirs.