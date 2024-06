Résultat des législatives à Eaubonne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Qui vont élire les supporters de la gauche à Eaubonne ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance dans le brouillard. La réserve de voix s'avère importante à Eaubonne. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Eaubonne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,99% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les sondages lors de ces élections législatives ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 15,56% à Eaubonne. Mais ce sont 38% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (16,51%), de Marie Toussaint (6,75%) ou encore de Léon Deffontaine (1,84%).

18:42 - Un RN gagnant à Eaubonne à 20 jours des législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on se penche sur la progression du RN qui ressort des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN pourrait s'élever tout proche des 20% à Eaubonne. Une projection qui semble coller avec les suffrages également grattés par les lepénistes dans la ville sur la même période (15,12% pour Jordan Bardella en 2019 et 20,33% le 9 juin dernier) : une hausse de 5 points qui peut toujours croître.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Eaubonne au début du mois ? Les résultats de ces législatives seront sans doute bien plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Eaubonne, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, glanant 20,33% des voix face à Valérie Hayer à 16,77% et Manon Aubry à 16,51%. Ce qui correspond à 1756 bulletins dans la localité.

14:32 - Quel a été le verdict de l'élection présidentielle 2022 à Eaubonne ? Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le verdict de l'élection présidentielle. Les habitants d'Eaubonne avaient offert à Marine Le Pen 13,52% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé cette fois la représentante de l'extrême droite avec respectivement 31,46% et 27,7% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 72,79% devant Marine Le Pen (27,21%).

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc Ensemble la dernière fois Le verdict du plus récent scrutin législatif est un indice clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune d'Eaubonne, grattant 11,53% des voix sur place, contre 32,04% pour Naïma Moutchou (LREM). Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Naïma Moutchou (LREM) finalement en tête localement.

11:02 - Élections à Eaubonne : l'impact des caractéristiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques d'Eaubonne mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient influencer les résultats des élections législatives. Dans la ville, 37% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,64% ont plus de 75 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 30,08%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 15,93% et d'une population étrangère de 11,64% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,02%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Eaubonne, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Eaubonne Afin de comprendre le vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 16 290 inscrits sur les listes électorales à Eaubonne, 54,17% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 54,2% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,79% au premier tour et seulement 50,43% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Eaubonne cette année ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 72,14% des votants de l'agglomération, contre une participation de 77,4% au premier tour, soit 12 259 personnes.