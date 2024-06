Résultat des législatives à Échirolles : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Échirolles, qui vont choisir les électeurs de la gauche ? La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 14,15% à Échirolles. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 25,45% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,37% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,73% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme tournant autour des 46% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Échirolles, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 35,06% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN à Échirolles lors des législatives ? Que conclure des résultats des dernières élections ? La progression du RN semble déjà solide à Échirolles entre le score de Jordan Bardella en 2019 (21,9%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (26,18%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN une progression de près de 15 points par rapport à la précédente élection des députés dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Échirolles le 9 juin dernier Le score de celui ou celle qui l'a emporté à l'issue des dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les esprits ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Échirolles, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, a battu les autres listes, avec 26,18% des voix face à Manon Aubry à 25,45% et Raphaël Glucksmann à 14,15%. Dans le détail, 2575 habitants se sont tournés vers elle dans la commune.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devançait Macron et Le Pen à Échirolles au premier tour de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. Chose rare : le Rassemblement national avait fait au premier tour un score plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La cheffe du parti avait accumulé 19,21% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 35,94%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 22,99% et Marine Le Pen avec 19,21%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 34,27% contre 65,73%).

12:32 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Échirolles ? En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville d'Échirolles, récoltant 19,48% des votes sur place, contre 35,06% pour Cyrielle Chatelain (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Échirolles : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune d'Échirolles, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 20,99% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 23,58% de 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2154,42 € par mois peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 21,63% et d'une population étrangère de 15,57% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Échirolles mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,98% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Perspectives de l'abstention aux dernières élections législatives à Échirolles À Échirolles, le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,83% au premier tour. Au second tour, 62,05% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 20 678 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 35,66% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 29,77% au premier tour. La volonté de changement des habitants serait par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants d'Échirolles.