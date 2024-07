Résultat des législatives 2024 au Pont-de-Claix : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau de participation constitue incontestablement l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2024. La participation au 1er tour des législatives 2024 au Pont-de-Claix était de 59,02%. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 499 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 69,38% avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 63,78% au second tour, c'est-à-dire 4 147 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 34,36% au premier tour et 32,31% au deuxième tour. La question des retraites et l'insécurité sont capables de renforcer l'engagement civique des citoyens du Pont-de-Claix (38800).

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi au Pont-de-Claix

Quelle influence les électeurs du Pont-de-Claix exercent-ils sur les résultats des législatives ? Dans l'agglomération, 40% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,58% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2109,18 euros/mois peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 13,03% et d'une population immigrée de 19,34% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction au Pont-de-Claix mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,59% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.