19:48 - À Écouché-les-Vallées, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives scruté Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 19,08% des voix dans la commune. Une percée à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 12,08% à Écouché-les-Vallées. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 22% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (5,24%), de l'EELV Marie Toussaint (4,03%) et enfin de Léon Deffontaine (1,91%).

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Écouché-les-Vallées Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais des pistes se dégagent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Écouché-les-Vallées entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera pas loin des 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la petite démonstration du Rassemblement national à Écouché-les-Vallées Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Écouché-les-Vallées, avec 35,25%. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 16,11% et François-Xavier Bellamy à 12,79%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Écouché-les-Vallées au premier tour de la présidentielle 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Écouché-les-Vallées lors du premier tour de la présidentielle avec 32,94%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,31%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 14,59% et 7,37% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 38,94% contre 61,06%.

12:32 - À Écouché-les-Vallées, les résultats des dernières législatives aussi parlants aujourd'hui ? A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives sera très analysé. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune d'Écouché-les-Vallées, grattant 17,2% des suffrages sur place, contre 34,98% pour Jérôme Nury (Les Républicains). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Les Républicains avec 31,13% contre 68,87% pour les vainqueurs. Jérôme Nury remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Écouché-les-Vallées Dans les rues d'Écouché-les-Vallées, le scrutin est en cours. Avec ses 2 197 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 133 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 605 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (26,26%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,26% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 36,36% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 380,01 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. En somme, à Écouché-les-Vallées, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas d'Écouché-les-Vallées Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des élections précédentes ? Il y a trois semaines, pendant les précédentes élections européennes, 40,82% des personnes aptes à participer à une élection à Écouché-les-Vallées avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 38,57% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,39% au premier tour. Au deuxième tour, 51,89% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour.