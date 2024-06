Résultat des législatives à Ennetières-en-Weppes : l'élection 2024 en direct

11:02 - Ennetières-en-Weppes : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La composition démographique et le contexte socio-économique d'Ennetières-en-Weppes contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 124 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 5,65%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 31,11%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,14%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (3,7%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,13% à Ennetières-en-Weppes, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.