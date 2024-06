En direct

19:50 - Sur qui vont se porter les supporters de la Nupes à Erdeven ? Une autre incertitude qui entoure ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Erdeven, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,05% des votes dans la localité. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 16,85% à Erdeven. Mais ce sont 30% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (6,18%), de l'EELV Marie Toussaint (6,28%) et enfin de Léon Deffontaine (2,71%).

18:42 - Le Rassemblement national à Erdeven, un favori aux législatives ? Que retenir des résultats des dernières élections ? En analysant rapidement la progression du RN qui ressort des dernières élections à l'échelle nationale, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national pourrait s'élever pas loin des 20% à Erdeven. Une estimation qui semble logique compte tenu des électeurs également grappillés par les lepénistes dans la ville ces dernières années et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - Erdeven dans la moyenne nationale concernant Bardella il y a trois semaines Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Le 9 juin en effet, à Erdeven, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, l'a emporté, récoltant 27,32% des votes devant Valérie Hayer à 17,82% et Raphaël Glucksmann à 16,85%. Ce qui correspond à 535 bulletins dans la commune.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Erdeven ? La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Erdeven lors du premier tour de la présidentielle avec 30,12%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 22,91%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 19,23% et 6,39% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à son rival au second tour, avec 38% contre 62%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le bloc Ensemble la dernière fois Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune d'Erdeven, cumulant 16,77% des suffrages sur place, contre 33,42% pour Jimmy Pahun (La République en Marche). Sur la commune d'Erdeven, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national.

11:02 - Comment la composition démographique d'Erdeven façonne les résultats électoraux ? La composition démographique et le contexte socio-économique d'Erdeven contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 25% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,03% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (47,26%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1 865 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,63%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (12,08%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 46,58%, comme à Erdeven, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Erdeven : la mobilisation des habitants aux législatives Au fil des dernières années, les 4 068 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, 3 594 inscrits sur les listes électorales d'Erdeven avaient pris part au scrutin (soit 55,95%), à comparer avec une participation de 55,83% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,64% au premier tour et seulement 51,68% au second tour. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,38% des électeurs de la commune, contre un taux de participation de 79,9% au premier tour, soit 2 831 personnes.