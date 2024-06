En direct

19:51 - Sur qui vont se rabattre les voix de la Nupes disparue à Erquinghem-Lys ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance dans le brouillard. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,93% des suffrages dans la localité. Une performance à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 10,33% à Erquinghem-Lys le 9 juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 21% sur place.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 12 points à Erquinghem-Lys Que déduire des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 12 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN arrive pas loin des 30% à Erquinghem-Lys ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 39,25% pour la liste Rassemblement national à Erquinghem-Lys début juin Les résultats de ce dimanche 30 juin seront peut-être comparables avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. 39,25% des votes sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Erquinghem-Lys, face à Valérie Hayer à 16,94% et Raphaël Glucksmann à 10,33%. Le mouvement eurosceptique a réuni ainsi 783 votants d'Erquinghem-Lys.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Erquinghem-Lys au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du chef de l'Etat est certainement la meilleure loupe pour juger une préférence politique locale. Erquinghem-Lys avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 29,87%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 31,33% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,2% et 5,88% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 47,31% contre 52,69%.

12:32 - Un RN déjà favori ce soir Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella à ces législatives sera très analysé. Le Rassemblement national réalisait un puissant résultat à Erquinghem-Lys au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Maxime Moulin qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 25,85% dans la commune, qui votait pour la 11ème circonscription du Nord. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Laurent Pietraszewski (LREM) chez les électeurs avec 51,12%.

11:02 - Comprendre l'électorat d'Erquinghem-Lys : un regard sur la démographie locale Quel impact aura la population d'Erquinghem-Lys sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 556 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,62%, les questions liées à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (87,97%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 929 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,0%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,75%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Erquinghem-Lys mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,67% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

09:32 - Participation à Erquinghem-Lys : les leçons des précédentes élections La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 à Erquinghem-Lys. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,29% au premier tour et seulement 54,53% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Erquinghem-Lys ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 25,28% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 23,13% au deuxième tour. Les populations des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives ?