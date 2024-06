Résultat des législatives à Eschentzwiller : l'élection 2024 en direct

En direct

14:25 - Comprendre l'électorat d'Eschentzwiller : un regard sur la démographie locale Dans les rues d'Eschentzwiller, le scrutin est en cours. Avec ses 24,02% de cadres pour 1 493 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 86 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 479 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (10,5%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,46% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 39,87% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 208,88 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Eschentzwiller manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Les législatives démarrent à Eschentzwiller : quel sera le taux de participation ? À Eschentzwiller, l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,53% au premier tour. Au second tour, 52,82% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour comparer, au niveau de la France, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 268 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 20,55% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 19,72% au premier tour.