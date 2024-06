Résultat des législatives à Eslettes : l'élection 2024 en direct

En direct

Au début du mois, la victoire de Bardella à Eslettes En deux ans, ce fragile équilibre a été brisé, à l'échelle nationale comme dans beaucoup de villes et communes. Si on se penche sur le détail, 300 votants d'Eslettes se sont en effet tournés vers l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a attiré 42,19% des suffrages face à Valérie Hayer à 14,49% et Raphaël Glucksmann à 11,67%.

En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections d'Eslettes ? La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. La cité d'Eslettes avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle de 2022 puisque la figure du parti d'extrême droite l'emportait avec 31,48% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 29,35% et 16,22% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 5,98% des voix. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,81% contre 54,19%.

Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Eslettes ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un indice clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Les législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros départ pour le Rassemblement national à Eslettes. Dans la commune, partie intégrante de la 10ème circonscription de la Seine-Maritime, c'est Anaïs Thomas qui s'imposait au premier tour avec 29,39%. Mais c'est en revanche Xavier Batut (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui avait séduit les électeurs d'Eslettes au second tour, avec 52,34%.

Eslettes et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire d'Eslettes, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 641 habitants répartis dans 629 logements, cette commune présente une densité de 301 habitants par km². Avec 105 entreprises, Eslettes offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 21,92% des résidents sont des enfants, et 4,15% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 43,15% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 48,48% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 467,02 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Finalement, Eslettes incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

Eslettes : retour sur l'abstention aux dernières législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Eslettes (76710) ? La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des ménages est par exemple en mesure de ramener les habitants d'Eslettes dans les bureaux de vote. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 131 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 84,88% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 87,72% au second tour, soit 993 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 58,36% au premier tour et seulement 57,39% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Eslettes ?