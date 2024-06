Résultat des législatives à Eulmont : l'élection 2024 en direct

Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche à Eulmont il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 14,93% au premier tour, contre 34,54% pour Nordine Jouira (LFI-PS-PC-EELV), Eulmont faisant partie de la 1ère circonscription de la Meurthe-et-Moselle. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents étiquetés La République en Marche (55,12% contre 44,88% pour le RN). C'est en revanche Carole Grandjean (La République en Marche) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Eulmont

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Eulmont comme dans toute la France. Avec ses 27,11% de cadres pour 1 112 habitants, ce village possède une certaine vigueur économique. Ses 62 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 345 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,34%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 42,61% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 45,22% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 215,18 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Eulmont, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.