En direct

19:51 - À Fabrègues, qui va récupérer les 21,93% de l'ancienne Nupes ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Au cours du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 21,93% des suffrages dans la localité. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 12,17% à Fabrègues. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 6,65% de Manon Aubry (LFI), les 3,12% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,78% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total de 22% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national a nettement progressé à Fabrègues Que conclure des résultats des derniers scrutins ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 40% à Fabrègues ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 44,48% à Fabrègues début juin Regarder un peu moins loin en arrière semble encore plus évident au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Fabrègues, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, avec 44,48% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 12,17% et Valérie Hayer à 11,4%. Dans le détail, 1498 votants se sont tournés vers elle dans la commune.

14:32 - Fabrègues avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Le scrutin présidentiel est incontestablement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Performance notable : le RN avait enregistré au premier tour un score plus fort aux législatives à Fabrègues que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait accumulé 32,09% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 21,78% et 18,21%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 54,95% contre 45,05%).

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au RN il y a deux ans Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très commenté localement pour ces élections 2024. Les législatives avaient offert un beau résultat pour le Rassemblement national à Fabrègues. On retrouvait en effet Cédric Delapierre devant ses concurrents au premier tour, avec 32,43% dans la cité, partie intégrante de la 8ème circonscription de l'Hérault. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 61,58%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,42%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Fabrègues et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale législative, Fabrègues est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 7 197 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 712 entreprises, Fabrègues est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (81,32%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Fabrègues abrite une communauté diversifiée, avec ses 225 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,12%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 923 € par an. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Fabrègues écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.

09:32 - Election à Fabrègues : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédents scrutins électoraux ? Début juin, à l'occasion des européennes, sur les 6 033 personnes en âge de voter à Fabrègues, 42,88% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 45,73% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,62% au premier tour et seulement 53,99% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.