Résultat des législatives à Faches-Thumesnil : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - À Faches-Thumesnil, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 convoité L'autre incertitude qui accompagne ces élections législatives sera celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). La barre est haute. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Faches-Thumesnil, le binôme Nupes avait en effet cumulé 42,18% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 13,1% à Faches-Thumesnil début juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (24,38%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (6,29%) ou encore de Léon Deffontaine (2,42%) le 9 juin. Autrement dit une somme de 45% sur place.

18:42 - À Faches-Thumesnil, le Rassemblement national peut inverser le résultat de 2022 Alors que tirer de cet ensemble de données ? Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on aboutit à une progression de 3 points à Faches-Thumesnil. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les instituts de sondages annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 15 points en comparaison de la précédente élection des députés. De quoi prévoir environ 20% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Au début du mois, la petite démonstration du RN à Faches-Thumesnil Une élection très récente a bouleversé l'équilibre trouvé en 2022. Il y a quelques semaines en effet, à Faches-Thumesnil, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 24,41% des votes contre Manon Aubry à 24,38% et Raphaël Glucksmann à 13,1%. Ce qui correspond à 1541 votes dans la commune.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Faches-Thumesnil lors de la présidentielle 2022 Le choix de celui qui va présider la France est probablement la référence pour évaluer une tendance politique locale. Avec 18,75%, c'est un trop faible résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Faches-Thumesnil au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 33,89% et 27,46% des bulletins exprimés. Et La cheffe du RN échouait aussi au second tour avec 32,84% contre 67,16%.

12:32 - À Faches-Thumesnil, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera une des clés à l'échelle locale pour ces législatives 2024. Le RN ne convainquait pas à Faches-Thumesnil il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,96% au premier tour, contre 42,18% pour Adrien Quatennens (Nupes), Faches-Thumesnil faisant partie de la 1ère circonscription du Nord. Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place à Adrien Quatennens (Nupes) pour la première position localement.

11:02 - Faches-Thumesnil : démographie et socio-économie impactent les législatives En pleine campagne électorale législative, Faches-Thumesnil est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 18 110 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 048 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 336 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 21,35% des résidents sont des enfants, et 7,94% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 808 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 8,28%, participe à son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 12,76%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2391,95 euros par mois. À Faches-Thumesnil, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Elections législatives passées à Faches-Thumesnil : l'impact de la participation Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations démocratiques précédentes. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, 47,56% des électeurs de Faches-Thumesnil (Nord) avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 49,98% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,25% au premier tour et seulement 55,11% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.