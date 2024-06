Résultat des législatives à Fameck : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire pourrait compter entre 37% et 43% à Fameck lors de ces législatives Une autre incertitude qui entoure ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Fameck, le binôme Nupes avait en effet enregistré 37,02% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (39,22% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,25% pour Yannick Jadot, 1,67% pour Fabien Roussel et 1,59% pour Anne Hidalgo). La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 12,48% à Fameck le 9 juin. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 43% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (28,39%), de l'EELV Marie Toussaint (2,46%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,79%).

18:42 - Rassemblement national : quel résultat à Fameck à l'issue des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN semble déjà forte à Fameck entre le score de Jordan Bardella en 2019 (27,27%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (32,59%), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Fameck dans la moyenne française concernant le RN le 9 juin dernier En deux ans, cet équilibre politique a été balayé, au niveau national comme dans beaucoup de villes et communes. C'est en effet la liste Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Fameck, avec 32,59% des votes (1313 voix) devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 28,39%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,48%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Fameck en 2022 ? Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. Chose rare : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un meilleur chiffre aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La cheffe de la formation avait rassemblé 23,07% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 39,22%, suivi donc de Marine Le Pen avec 23,07% et Emmanuel Macron avec 20,95%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 41,6% contre 58,4%).

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Fameck ? Aux législatives en 2022 à Fameck, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 26,33% des votants ayant voté pour son binôme, contre 37,02% pour Céline Leger (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (59,78%). Céline Leger remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Fameck Quel impact aura la population de Fameck sur les résultats des législatives ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 23,62% de 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 578 euros/an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 3 226 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 20,24% et d'une population étrangère de 12,54% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Fameck mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,89% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Fameck : retour sur la participation aux dernières élections législatives Afin de comprendre le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins électoraux passés. Début juin, lors des élections européennes, 59,34% des électeurs de Fameck avaient déserté les urnes. L'abstention était de 62,9% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 66,98% au premier tour et seulement 66,61% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Fameck ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.