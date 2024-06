En direct

19:51 - Le Front populaire, une Nupes bis à gauche lors de ces élections législatives 2024 ? Une autre question qui enveloppe ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Le jour du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait donc fini en tête avec 22,5% des bulletins dans la commune, où elle était incarnée par Loris Fontana. Un score à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 12,23% à Faverges-Seythenex. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 6,97% de Manon Aubry (LFI), les 5,09% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,88% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un cumul de 24% cette fois.

18:42 - La progression éclair du Rassemblement national à Faverges-Seythenex en 5 ans Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais quelques grandes lignes émergent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Faverges-Seythenex entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera tout proche des 30% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la victoire de Bardella à Faverges-Seythenex Regarder un peu moins loin en arrière apparaît aussi comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Faverges-Seythenex, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, a battu les autres listes, récoltant 36,25% des voix devant Valérie Hayer à 15,47% et Raphaël Glucksmann à 12,23%. Dans le détail, 1097 habitants l'ont choisie dans la cité.

14:32 - Faverges-Seythenex avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,84% contre 26,89% pour Emmanuel Macron. Faverges-Seythenex n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 18,92% et 6,42% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 45,28% contre 54,72%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Faverges-Seythenex ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un indicateur clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Faverges-Seythenex, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 21,14% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 22,50% pour Loris Fontana (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme Ensemble ! Avec 54,49%. C'est ainsi Antoine Armand (Ensemble !) qui prenait l'avantage.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Faverges-Seythenex A la mi-journée des législatives, Faverges-Seythenex regorge de diversité et d'activités. Avec ses 7 581 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 580 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 2 205 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 15,89% des résidents sont des enfants, et 29,51% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 559 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 9,29%, Faverges-Seythenex se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,35%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 26 409 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Faverges-Seythenex écrit une nouvelle page de l'histoire française.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Faverges-Seythenex ? Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Faverges-Seythenex (74210), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,57% au premier tour et seulement 56,09% au second tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au second tour, c'était presque un record. Pour le deuxième tour de la présidentielle, 26,01% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,77% au premier tour.